Frosinone, Leandro Greco esonerato: è ufficiale

Leandro Greco non è più l'allenatore del Frosinone. L'ex centrocampista della Roma è stato ufficialmente sollevato dall'incarico dopo l'1-1 maturato allo "Stirpe" contro la Reggiana, che non ha consentito ai ciociari di abbandonare il penultimo posto in classifica, figlio dei soli 23 punti conquistati in 25 partite dall'undici gialloblù. Greco, che aveva iniziato l'annata da responsabile tecnico della Primavera frusinate, era stato promosso in prima squadra dopo l'esonero di Vincenzo Vivarini.