 Juve Stabia, il sogno vero di Pagliuca: "La nostra gente ci farà dare tutto"

Il pareggio tra Juve Stabia e Sampdoria ha una portata storica. Certamente per la prima retrocessione in Serie C dei blucerchiati ma, anche per la prima qualificazione della Juve Stabia ai playoff per la Serie A. Traguardo aritmeticamente raggiunto da Pagliuca e dai suoi ragazzi qualche settimana fa, ma consolidatosi solo martedì col 5º posto finale. Una stagione vissuta sempre nelle zone nobili della classifica, in barba alle previsioni estive più benevoli che collocavano la Juve Stabia al penultimo posto finale. Eppure Guido Pagliuca non si è mai scomposto, portando la sua squadra a giocarsi la massima serie con la stessa leggerezza con cui un anno fa la conduceva in B, da outsider: «Abbiamo scritto la pagina più bella della storia di questo club, che non so quante altre volte si ripeterà. Ringrazio la squadra, il mio staff, la società e la città di Castellammare. Ci tenevamo a finire bene dopo la sconfitta bugiarda con la Reggiana», ha spiegato il tecnico.

Pagliuca carica i suoi: "Umiltà e consapevolezza"

Se un anno fa, per caricare i suoi, Pagliuca aveva parlato del traguardo Serie B come l'Itaca in cui sogna di tornare Ulisse, anche stavolta l'allenatore toscano ha acceso le ambizioni del suo gruppo accostando la meta a una località molto più reale: «Nello spogliatoio è da un po' che chiamiamo questo traguardo "America", è un modo per caricarci e darci spensieratezza. Ci diciamo che quello che conta è il viaggio, non la destinazione finale». Tolte le vesti di Ulisse per indossare quelle di Cristoforo Colombo, Pagliuca traccia la rotta che la sua flotta deve tenere per proseguire il viaggio: «Giocheremo le prossime partite, sperando non sia solo una, facendo collimare umiltà e consapevolezza. Sappiamo quanto valiamo, ma non dobbiamo smarrire lo spirito che ci ha permesso di arrivare fin qui».

Pagliuca: "Con la nostra gente daremo il massimo"

Cannocchiale alla mano, la terra che inizia con la A inizia a vedersi in lontananza, ma occorre prima superare il Palermo, avversario indigesto nel doppio incrocio della stagione regolare: «Mi aspetto una squadra diversa da quella affrontata in campionato ma ugualmente fortissima. Qualche giorno in più per preparare la gara sarebbe stato utile (per recuperare Fortini, ndc) ma con l'aiuto della nostra gente daremo il massimo». Gente pazza di gioia; atmosfera febbrile in vista del match di sabato e vendita dei tagliandi non ancora aperta ma attesissima. Dopo aver coronato due sogni stabiesi in due anni, la promozione e la permanenza in B, Pagliuca vuole realizzarne uno ancor più grande: un sogno americano.