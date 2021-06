Lecce, ritiro in Trentino dal 15 al 30 luglio

LECCE - Il Lecce, tramite una nota societaria, rende noto quando la squadra si ritroverà al centro sportivo salentino: l'8 luglio, e quando partirà per il ritiro estivo: dal 15 al 30 luglio, fra le località di Folgaria e Lavarone. Di seguito il comunicato dei giallorossi: "L’U.S. Lecce comunica che staff tecnico e giocatori si ritroveranno in sede giovedì 8 luglio e fino al 15 luglio verranno effettuati allenamenti presso l’Acaya Golf Resort & SPA e visite mediche presso il Centro BioLab di Cutrofiano. Giovedì 15 luglio la squadra partirà per Folgaria, dove si tratterrà fino al 30/07, alloggiando all’Alpen Hotel Eghel. La comitiva giallorossa avrà a disposizione due campi d’allenamento, il Campo Comunale di Folgaria e quello di Lavarone".