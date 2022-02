Lecce, Dermaku di nuovo in campo. Solo terapie per Faragò

LECCE - Il Lecce prosegue la preparazione in vista della sfida interna di domenica pomeriggio con il Crotone. Alle esercitazioni tattice orchestrate dal tecnico giallorosso Marco Baroni non ha preso parte Faragò, impegnato con le terapie dopo la lesione muscolare riscontrata ad inizio settimana. Oltre all'ex Cagliari, anche Bleve ed Asencio hanno svolto lavoro differenziato sul campo senza unirsi ai compagni. Con loro anche Dermaku, che è tornato ad indossare tuta e scarpini dopo l'operazione di appendicite di qualche settimana fa. Per l'albanese è iniziato il percorso di recupero che presto lo riporterà al centro della difesa salentina.