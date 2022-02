Lecce, Baroni: "Cittadella squadra più pericolosa del campionato"

LECCE - Vigilia di campionato per il Lecce che, nel secondo dei tre turni infrasettimanali consecutivi previsti da un calendario mai così intasato, affronterà una squadra che il tecnico Marco Baroni ha più volte additato come un esempio positivo: "Ho parlato spesso del Cittadella - sottolinea l'allenatore giallorosso in conferenza stampa - perché è una società che con investimenti giusti ha sempre fatto bene. Sono la squadra più pericolosa del campionato per continuità, e mi riferisco anche alla guida tecnica. Hanno un sistema di gioco collaudato, quindi sanno come essere pericolosi. Sono aggressivi, giocano in verticale e badano al sodo, propongono un calcio concreto e per questo sono difficili da affrontare". Per scegliere la formazione da mandare in campo, il tecnico prenderà tutto il tempo a sua disposizione: "C’è qualche dubbio sulla formazione da schierare - ammette Baroni - ci sono dei nodi ancora da sciogliere. Sappiamo che questo è un campionato anomalo per tutti, si gioca ogni tre giorni e non è facile. Servirebbe più tempo per recuperare, ma il lavoro sul campo d’allenamento è ridotto al minimo e cresce la paura di infortuni perché i ragazzi non sono macchine. Conto sulla disponibilità della squadra: so che non molla mai e che mette in campo tutto quello che ha per gettare il cuore oltre gli ostacoli che ci si presentano".