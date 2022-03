Lecce, in cinque a rischio per la sfida con il Perugia

LECCE - A due giorni dalla sfida esterna col Perugia, Marco Baroni è costretto a fare la conta degli assenti. Il tecnico del Lecce, infatti, si è ritrovato nell'allenamento del venerdì a dover fare a meno di ben cinque elementi, tutti fermati da problemi muscolari. Oltre al lungodegente Faragò, sempre bloccato in infermeria dove prosegue le sue terapie, hanno svolto lavoro differenziato Di Mariano, Strefezza (che ha accusato un problema all'adduttore sinistro), Gargiulo (contusione alla caviglia sinistra) e Calabresi (problema al retto femorale sinistro). L'unica buona notizia è il rientro in gruppo di Dermaku, pienamente ristabilito dopo l'oerazione di appendicite dello scorso mese. Ancora a riposo per Plizzari, che difficilmente farà parte della spedizione giallorssa al Curi di domenica pomeriggio.