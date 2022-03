Lecce, lesione muscolare per Gabriel

LECCE - Dopo il giorno di riposo concesso da Marco Baroni per la gioranta di lunedì, il Lecce è tornato a lavoro per preparare il big match di sabato al Via del Mare contro il Brescia. Il tecnico giallorosso dovrà fare a meno del portiere titolare Gabriel, sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato una "lesione di primo grado del bicipite femorale destro". Il numero uno salentino dovrà quindi osservare un periodo di riposo, ma la sua assenza sarà compensata dal recupero di Plizzari, rientrato a pieno regime in gruppo. Insieme al portiere di scuola Milan ha ripreso a lavorare con i compagni anche Gargiulo, mentre restano ancora indisponbili Di Mariano (cha ha affiancato alle terapie il lavoro personalizzato in campo), Faragò, Strefezza, Calabresi e Gendrey, tutti a lavoro in seduta differenziata.