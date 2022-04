Lecce in volo: tifosi pronti a festeggiare la A contro il Vicenza

LECCE - Altro che febbre, questa che ha pervaso i leccesi e i salentini, anche quelli sparsi in Italia, è febbre da... cavallo nell’antivigilia della gara di Vicenza, che potrebbe chiudere felicemente in anticipo per il Lecce la questione primato. La città infatti si prepara a festeggiare la decima promozione in serie A della squadra giallorossa, con il rammarico di doverlo fare, forse, da lontano perché quelli che potranno essere presenti, i 1.300 dei posti riservati agli ospiti e quanti, essendo residenti nel Nord, hanno acquistato i biglietti per altri settori, saranno solo una pattuglia, pur cospicua e rumorosa, ma limitata dinanzi ai 24mila che lunedì scorso hanno invaso il Via del Mare e alle migliaia e migliaia che in Italia o all’estero seguiranno in tv la gara di Vicenza.

Questione biglietti

Ieri, intanto, si è sbloccato il problema dei 300 residui biglietti disponibili per gli ospiti, oltre ai mille già venduti. Infatti, il Lecce ha comunicato che a seguito della sospensione della vendita dei tagliandi riservati alla tifoseria giallorossa, si è attivata con il Vicenza rappresentando la necessità di individuare un ulteriore settore da destinare ai sostenitori ospiti. Le valutazioni operate dalle competenti autorità, non hanno tuttavia consentito di accogliere tale richiesta anche in considerazione della limitata capienza dello stadio. Perciò, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza legate in particolare al trasferimento dei tifosi dal Salento, è stato stabilito che non sarà consentito l'acquisto on line dei biglietti validi per il settore Ospiti. Pertanto la dotazione residuata di 300 tagliandi è stata messa in vendita esclusivamente presso un unico punto abilitato del circuito Ticketone e nel giro di poche ore tutti i tagliandi sono stati esauriti.

Gli spostamenti

Su indicazioni del Gos, inoltre il Lecce raccomanda ai sostenitori giallorossi di raggiungere con adeguato anticipo il punto di raccolta presso il casello autostradale Vicenza Est, dove a partire dalle 12 sarà attivo il servizio navetta gratuito a bordo di pullman per il trasferimento presso lo stadio Menti. Ma chi resterà a Lecce potrà egualmente in gruppo l’incontro. Infatti, su richiesta del Comune di Lecce e dell’Assessorato allo sviluppo economico della Regione Puglia, presso il Palafiere in piazza Palio sarà allestito un maxischermo per trasmettere la telecronaca della gara. Potranno accedere sino a 4.800 persone. Sarà l’occasione, per i fedelissimi, di ritrovarsi a seguire la penultima gara del Lecce nella speranza di poter festeggiare in anticipo la promozione, salvo a poi a farlo la settimana successiva in casa nell’incontro con il Pordenone. La squadra, intanto, partirà questo pomeriggio con un volo charter alla volta di Vicenza e farà rientro in sede nella stessa serata di sabato.