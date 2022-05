Lecce e Sticchi Damiani: altro progetto bello e vincente

LECCE - Ha fissato un record personale, Saverio Sticchi Damiani , giovane Presidente del Lecce : tre promozioni in 5 anni (due dalla serie B alla serie A , una dalla C alla B). Lo ha fatto grazie all’intuito, fantasia, professionalità, competenza e capacità di circondarsi di persone giuste, animate dal suo stesso entusiasmo, dai Vicepresidenti Liguori ed Adamo , ai consiglieri Dario e Silvia Garofalo e Del Brocco e De Vitis e dalla volontà di rendere sempre più solida la base sociale, con la ricerca di nuovi soci, come l’industriale Barbetta ed altri. E, poi, l’intuizione di puntare su Pantaleo Corvino , un ritorno a casa dopo tanti anni: la scelta vincente di un binomio che ha superato diffi coltà di ogni tipo ed alla fi ne ha potuto far festa riportando la squadra a competere con le big del calcio italiano.

Sticchi Damiani, i tifosi dalla sua parte

Tuttavia, questa terza promozione che aggiunge alla sua breve ma intensa esperienza alla guida del club giallorosso, per Sticchi Damiani, è stata, come lui stesso ammette, la più insperata, quasi un miracolo, che però ha aperto dinanzi agli occhi suoi, del club e della squadra uno scenario nuovo: non solo l’entusiastica partecipazione dei tifosi e sportivi abituali, ma la condivisione di un’intera città e provincia, cioè di quello che lui definisce “il popolo salentino sparso anche in ogni parte d’Italia ed all’estero”. Un numero per tutti: quasi 195mila spettatori al Via del Mare pur con le limitazioni iniziali dovute alla pandemia, ed in ogni partita in trasferta tanta gente con bandiere e striscioni giallorossi.