Lecce, Sticchi Damiani presenta i nuovi soci: "Giornata storica"

LECCE - "Una giornata storica bella e importante per il Lecce". Lo ha dichiarato il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, nella conferenza stampa di presentazione di nuovi soci della cordata Collardi: "Non abbiamo mai voluto gente che pensasse solo al businness: entrano i soci capitanati da Collardi, ma soprattutto dei valori. Pascal Picci ha una famiglia trasferita in Svizzera, ma salentina a tutti gli effetti, Alvin Sariaatmadja, con la sua azienda è la sesta forza dell'Indonesia. Parliamo da novembre, con loro aumentano qualità della compagine societarie e ambizioni in campo. Ci permetteranno di mantenere la solidità del club". Queste le parole di Boris Francesco Jean Collardi: "Siamo entusiasti di quanto fatto dal Lecce negli ultimi anni. Siamo felici di entrare a far parte di questa famiglia, voglio ringraziare i soci che ce l'hanno permesso. Chi vuole andare lontano va in gruppo, vogliamo essere accanto alla squadra e siamo pronti per l'avventura". Così Pascal Picci: "Entriamo in punta di piedi, per non infrangere equilibri e aiutare la società. Sono affezionato al Lecce, ricordo ancora la vittoria in casa della Juve con Delio Rossi. Parte un progetto nuovo col quale toglierci grandi soddisfazioni: la A è un punto di partenza, la mia esperienza in Formula 1 potrebbe essere di grande aiuto per il Lecce". Infine, Alvin Sariaatmadja: "Sono onorato di entrare in un club così pretigioso, qui ho trovato una vera e propria famiglia. Un posto speciale, ricco di tradizione, si mangia bene e c'è il calore della gente. Somiglia all'Indonesia. Io e il mio amico Raffi Ahmad abbiamo promosso Lecce in Indonesia e nel mondo. Vogliamo aiutare il Lecce a diventare sempre più grande".