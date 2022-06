Lecce, via alla campagna abbonamenti. Presentate le divise ufficiali

LECCE- La nuova avventura del Lecce in serie A è partita ufficialmente questa mattina con la presentazione della campagna abbonamenti e delle divise da gioco per la stagione 2022-2023. Alla conferenza nella sala stampa "Sergio Vantaggiato" dello stadio di Via del Mare, erano presenti il vicepresidente dell'Us Lecce, Corrado Liguori, e la responsabile della biglietteria del club, Angelica De Mitri. "Il Via del Mare è casa nostra" è lo slogan scelto dalla società giallorossa che mira a mobilitare la tifoseria per riempire il Via del Mare dopo l'emergenza pandemica. L'obiettivo dichiarato dal club salentino è quello di superare i circa 19mila abbonati dell'ultima stagione nella massima serie calcistica. Il vicepresidente Corrado Liguori, nel suon intervento, ha sottolineato come "i due pilastri della campagna abbonamenti siano la famiglia e il ruolo dei fedelissimi, cioè i sottoscrittori dell'ultima campagna: per queste categorie sono stati pensati sconti e agevolazioni". A conclusione della conferenza sono state presentate le nuove divise da gioco per la stagione 2022-23: la prima è la classica coi colori sociali del club (giallo e rosso), la seconda è bianca, la terza rossa. "Negli ultimi anni avevano una trama grafica molto disegnata - ha dichiarato Liguori - quest'anno abbiamo voluto creare delle maglie diverse, all'insegna di sobrietà, semplicità ed eleganza".