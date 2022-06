PALERMO - Il Palermo, tramite il proprio sito ufficiale ha appena annunciato che "è stato esercitato il diritto di opzione sul centrocampista Edoardo Soleri. Il giocatore era, infatti arrivato in rosanero con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore della società siciliana ed adesso si appresta dunque a passare in rosanero a titolo definitivo dal Padova". Primo colpo di mercato per la squadra neopromossa dalla Serie C nei playoff.