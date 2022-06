Svolta Palermo, c’è l’accordo: entra nella galassia Manchester City

Tempi brevi per la firma

Le firme dovrebbero essere apposte in tempi brevissimi, sempre con la supervisione della banca d’affari Lazard che sin dalle prime battute ha seguito la trattativa, essendo stata incaricata già ad inizio stagione di cercare un compratore che possedesse specifiche caratteristiche e adeguate garanzie per investire e rifinanziare il club rosanero. Ci saranno dei tempi burocratici e qualche altro adempimento formale che porteranno probabilmente ad annunciare l’ufficialità del trasferimento di quote a fine mese, se non addirittura l’1 luglio. Ovverosia il giorno dopo la scadenza dei 3 anni di gestione dell’attuale gruppo dirigente che, tramite un bando pubblico, rilevò il Palermo nel 2019 dopo la terribile esperienza dell’esclusione dal campionato e dai ranghi federali. Il budget previsto per coprire tutte le spese (15 mln per 3 anni) era stato stanziato proprio fino a quella data. Dopo di che, sarebbe comunque stato necessario l’ingresso di nuove risorse economiche, anche se ora con la promozione, arriveranno i contributi spettanti a chi gioca in B. Queste risorse, da quantificare, le metterà uno dei colossi maggiori che si muovono nel calcio, alla sua prima esperienza nel nostro paese. E per il Palermo potrebbe cominciare davvero una nuova era.