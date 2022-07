Juve, ufficiale la cessione a titolo definitivo di Brunori al Palermo

“Matteo Brunori il prossimo anno giocherà nuovamente con la maglia del Palermo , ma in Serie B. E questa volta si trasferisce nel club rosanero a titolo definitivo – si legge nel comunicato della Juve - Una piacevole conferma, un attestato di stima importante per Matteo che nella passata stagione ha contribuito a suon di gol (29 in 47 gare disputate, tenendo conto di tutte le competizioni) alla promozione nella serie cadetta della squadra siciliana. Un ritorno in palcoscenici importanti per il Palermo, ma anche e soprattutto per Brunori che in Serie B ha già giocato 41 partite segnando 3 reti con il Pescara”.

Dalla D all'exploit in rosanero: l'ascesa di Matteo Brunori

Classe ’94, nativo di Macaé, ma arrivato in Italia già nel 2011 per indossare la maglia del Foligno, Brunori arrivò alla Juve Under 23 nel 2020, proveniente dal Pescara, dopo un lungo girovagare nelle serie minori e buone stagioni tra D e C con Villabiagio e Arezzo. L’esplosione definitiva è però avvenuta nella seconda parte dello scorso campionato di C con il Palermo, dopo l’avvento in panchina di Silvio Baldini, con 29 gol totali, dei quali da gennaio in avanti compresi quelli nella cavalcata playoff cornata dal doppio successo in finale sul Padova. Brunori è quindi il primo colpo del Palermo della gestione City Group e si appresta a vivere una nuova avventura in B dopo quella con il Pescara.