Palermo, Mancuso e anche Insigne

Palermo, tutte le mosse di mercato

È, in ogni caso, un Palermo vigile su più fronti. Per il ruolo di vice Pigliacelli in porta, la dirigenza rosanero per alleggerire la lista Over con ogni probabilità sacrificherà Massolo (seguito dal Pescara) e punterà su un Under. E il profilo in cima alla lista di preferenze è il classe 2003 Sebastiano Desplanches, uno dei protagonisti dell’Italia ai Mondiali Under 20. La richiesta iniziale (3 milioni) da parte del Vicenza, club proprietario del cartellino, non ha frenato il Palermo che ha messo sul piatto 2 milioni più bonus e che, anche in virtù del gradimento del giocatore, sembra avere superato le dirette concorrenti creando i presupposti per un epilogo positivo dell’operazione. Capitolo terzino sinistro: sul taccuino del tandem Rinaudo-Bigon figurano Bruno Martella (30) della Ternana e Gianluca Di Chiara (29). Il palermitano in forza alla Reggina piace anche al Bari e, a proposito di club pugliese, i biancorossi sono sulle tracce di un altro obiettivo del Palermo. Si tratta di Pietro Beruatto (24) del Pisa attratto, tuttavia, da proposte vantaggiose provenienti da alcune squadre di A. Beruatto è uno dei nomi “coinvolti” in un asse Palermo-Pisa che potrebbe includere anche degli scambi. Molto improbabile quello tra Valente (sondato dalla Feralpisalò) e Giuseppe Sibilli (26). Ipotizzabile, invece, il passaggio dell’attaccante napoletano al club rosanero con Soleri protagonista del percorso inverso. E a proposito di Pisa, è ancora vivo l’interesse per Matteo Tramoni. In odor di cessione i centrocampisti Damiani e Broh in un reparto che verrà rinforzato con altri due elementi. Nei radar Andrea Barberis (29), svincolatosi dal Monza, e Mattia Maita (28) del Bari e sembra percorribile anche la pista che porta a Michele Collocolo (23) dell’Ascoli sul quale c’è anche il Cagliari. E con l’arrivo di Mancuso e Insigne è chiaro che il ragionamento sugli Over verrà fatto anche in attacco in caso di altri movimenti in entrata. È uno dei motivi per cui resta calda la pista Antonino La Gumina (27) della Samp che arriverebbe come giocatore bandiera.