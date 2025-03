Palermo oltre i limiti: l'effetto Pohjanpalo fa crescere la squadra

Quattro gol consecutivi, proprio come l'anno scorso fece Ranocchia anche lui appena acquistato nella sessione invernale; Palermo imbattuto da quando Joel veste rosanero, 9 punti conquistati in 5 gare, dei quali 8 grazie ai suoi gol. L'effetto Pohjanpalo è innegabile, e la squadra ne sta risentendo positivamente. Il finlandese era stato preso per migliorare la capacità di finalizzazione e i risultati si vedono. Che sia un Palermo diversamente consapevole delle proprie potenzialità è evidente, e che l'iniezione di fiducia sia arrivata dalle mosse operate a gennaio idem. Manca però sempre quel passetto in più che rende la torta pienamente gustosa, o, se volete, il bicchiere pieno sino all'orlo. 15 risultati utili ravvicinati eguagliano la migliore serie stagionale, che era stata centrata fra agosto e settembre, e bastano per confermare la posizione da playoff (nonostante il pari del Bari a Sassuolo), ma la stagione è costellata di occasioni perdute. Se ne stanno assommando tante e il tempo per recuperare è sempre meno: a Genova, come era capitato un mese fa a La Spezia, c'erano le condizioni per vincere, sia per la voglia e la prova della squadra sia per aver giocato in superiorità numerica per oltre mezz'ora. Ma ci si è dovuti accontentare di un pari, pur al cospetto di un avversario di rango e in uno stadio difficile.