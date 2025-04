Palermo, formula giusta: Dionisi allo sprint playoff 

L' aspetto più singolare di questo sprint finale del Palermo è che è cominciato proprio nel momento in cui la crisi sembrava al punto peggiore: dalla sconfitta interna con la Cremonese, con Dionisi praticamente esonerato e rimasto solo per la scarsa convinzione del club nelle alternative, la squadra ha fatto 9 punti in 4 partite segnando 11 reti, perdendo solo al 90' la controversa gara di Bari (col gol annullato ingiustamente a Pohjanpalo), e sciorinando alcune fra le prestazioni più convincenti di tutta la stagione in occasioni peraltro difficili, come la gara col Sassuolo o le trasferte di Salerno e sul campo di una concorrente come il Catanzaro che nel 2025 non aveva mai perso in casa. Dal 9° posto i rosa sono risaliti al 6°, a 2 punti appena dal 5° occupato dalla Juve Stabia con cui il Palermo è in vantaggio nei confronti diretti, così come adesso lo è sui calabresi, avendo ribaltato la situazione dopo il ko interno per 2-1. E adesso il calendario sorride proponendo tre gare interne sulle 4 che restano.