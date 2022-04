Buffon, papera clamorosa in Perugia-Parma: manca il pallone e Olivieri segna

PERUGIA - Errore incredibile per Gianluigi Buffon in Perugia-Parma. Al 7' della partita allo Stadio Renato Curi l'ex portiere della Juventus e capitano dei crociati ha lisciato il pallone su retropassaggio di Oosterwolde. Buffon ha provato a rimediare al suo errore ma Olivieri del Perugia ha approfittato della clamorosa papera per realizzare il gol del 2-0 a porta vuota. Il Perugia ha così firmato il raddoppio dopo il primo gol arrivato al 5' su calcio di rigore battuto da Burrai su cui l'ex Juventus aveva intuito il lato senza però arrivare sul pallone.