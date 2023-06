Parma, sogno Serie A infranto: Buffon piange disperato

Il Parma non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 contro il Cagliari nel ritorno delle semifinali playoff di Serie B . Un risultato che, unito alla sconfitta per 3-2 in Sardegna, ha condannato la formazione di Pecchia.

Parma-Cagliari, il pianto disperato di Buffon

L'ex portiere della Juventus non ha potuto prendere parte alla partita per via del problema muscolare che lo aveva costretto al cambio all'andata. Al termine dei 90 minuti si è comunque recato sotto la Curva del Tardini per ringraziare i propri tifosi. Qui Buffon non è riuscito a trattenere le sue emozioni, sfogandosi con un pianto liberatorio. Il portiere, inoltre, non ha ancora comunicato se intenderà continuare a giocare anche nella prossima stagione.