Perugia, ufficiale l'addio di Gianluca Comotto

Il comunicato del Perugia

"Come da accordi presi da entrambe le parti si interrompe il rapporto lavorativo con il Direttore Generale Gianluca Comotto. Nel ringraziarlo per aver contribuito alla vittoria del campionato di Serie C nella stagione 20/21 e del raggiungimento dei playoff in serie B nella stagione 21/22 auguriamo le migliori fortune professionali per quanto fatto e per il prosieguo di carriera".