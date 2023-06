Nuova avventura per il fratello di Chiellini? Vicino l'annuncio ufficiale

Se l'annata di Serie A si avvicina ormai ai titoli di coda, c'è chi in Serie B ha terminato la regular season già da quasi due settimane. Il Pisa è tra i club che non è riuscito a qualificarsi ai playoff e ha già iniziato la programmazione in vista del prossimo campionato. Con ogni probabilità, però, dalla stagione 2023/24 non ci sarà più l'attuale direttore sportivo : Claudio Chiellini .

Pisa, Claudio Chiellini dà l'addio al club: vicino l'annuncio ufficiale

Nonostante il cognome pesante che si porta sulle spalle, Claudio Chiellini, fratello gemello di Giorgio, ha sempre condotto la sua carriera da dirigente in autonomia. Dal 2014 al 2021 è stato nei ranghi della Juve, venendo coinvolto anche per il progetto dell'Under 23. Da due stagioni, invece, è diventato il direttore sportivo del Pisa, con cui ha sfiorato lo scorso anno la promozione in Serie A, fermandosi in finale contro il Monza. Adesso, però, per Chiellini è arrivato il momento di una nuova esperienza: l'attuale ds nerazzurro è sul punto di lasciare il club, con l'annuncio ufficiale atteso a breve.