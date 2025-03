Buffon Jr spiega la scelta della Repubblica Ceca: "Cosa mi hanno detto papà Gigi e mamma Alena"

Louis Thomas Buffon, figlio di Gigi, è stato recentemente convocato dalla Repubblica Ceca Under 18. Il motivo? La nazionalità della madre, Alena Seredova. Il classe 2007, che compirà diciotto anni il prossimo 28 dicembre ha parlato di questa sua particolare scelta in un'intervista rilasciata ai canali della federcalcio ceca: "Ho parlato con la mia famiglia e insieme abbiamo deciso che sarebbe stato meglio per la mia carriera e la mia crescita come calciatore giocare con la Repubblica Ceca".