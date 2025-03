Buffon, tre partite in questa sosta con la Repubblica Ceca

"Ho parlato con la mia famiglia e insieme abbiamo deciso che sarebbe stato meglio per la mia carriera e la mia crescita come calciatore giocare con la Repubblica Ceca". Così aveva parlato Buffon alla federcalcio ceca. In questa sosta per le nazionali, l'attaccante ha preso parte alle amichevoli contro l'Inghilterra, il Portogallo e quindi la Francia. In quest'ultima è arrivata la prima rete. In stagione, Buffon ha esordito con il Pisa di Inzaghi, subentrando gli ultimi menuti in occasione della sconfitta contro lo Spezia, mentre in Primavera ha segnato 6 reti in 20 partite.