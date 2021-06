Calciomercato Pisa, Zammarini al Pordenone a titolo definitivo

PORDENONE - Il Pordenone, in un comunicato, ha reso noto che Roberto Zammarini, classe 1996, arrivato in Friuli nell'ottobre 2020, resterà in neroverde, poichè la società ha esercitato l'acquisto a titolo definitivo dai suoi vecchi proprietari del cartellino. Di seguito la nota: "Il Pordenone Calcio comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Roberto Zammarini. Il centrocampista classe ‘96, in prestito dal Pisa nella stagione 2020/21, dal primo luglio 2021 diventerà così a tutti gli effetti un calciatore del Pordenone, legandosi al club neroverde fino al giugno 2024. Zammarini, giocatore di grande polivalenza, è reduce da un’annata molto importante in cui ha contribuito al mantenimento della categoria con un rendimento sempre alto, impreziosito da 4 reti e 3 assist. Dal primo prestito, sempre dal Pisa, del gennaio 2018 il centrocampista ha vestito la maglia del Pordenone ben 84 volte, con 10 reti e 5 assist, diventando un punto di riferimento per la squadra, lo staff e la società".