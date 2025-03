Reggiana, che colpo: Mattia Destro, è ufficiale!

Destro riparte dalla Reggiana

L’attaccante di Ascoli Piceno aveva chiuso con l’Empoli nella passata stagione: 15 presenze, appena 356’ giocati e zero gol. Non si è comunque mai fermato: dopo gli allenamenti in solitaria la voglia di tornare in campo è rimasta sempre la stessa. Ora riparte dalla Serie B con la maglia della Reggiana: contratto fino al 30 giugno e un obiettivo, la salvezza. Serviranno anche i suoi gol. Alla Roma per esempio ha fatto benissimo: 68 presenze, 29 reti e 5 assist. Con il Bologna 112 presenze con 29 gol e 9 assist. Ha ancora fame.