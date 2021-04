Tutti pazzi per la Reggina: è la più in forma della B e vede i playoff

Reggio Calabria sente profumo di serie A e in città si risveglia la passione amaranto. Cresce la febbre per la Reggina , che è la squadra più in forma del campionato cadetto: nelle ultime 15 partite ha raccolto 29 punti con 8 vittorie, 5 pareggi e 2 sole sconfitte e sarebbe seconda in classifica a -2 dal Lecce capolista virtuale. Negli ultimi due mesi gli amaranto hanno sconfitto con pieno merito Monza , Venezia e Spal e hanno pareggiato con Cittadella e Chievo , dimostrandosi pienamente all'altezza delle eventuali sfide playoff. Adesso le ultime 4 partite con l'obiettivo non più celato di entrarci , negli spareggi, ma anche l'ambizione di farlo da una posizione vantaggiosa quantomeno per il turno preliminare. Il 6° posto che significa giocare la prima partita secca dei playoff in casa e con la qualificazione a portata anche con un pareggio, adesso dista appena 3 punti per la squadra di mister Baroni che sabato andrà a Cremona , poi ospiterà l' Ascoli martedì pomeriggio al Granillo, venerdì in trasferta a Lecce e infine Lunedì 10 Maggio nell'ultima partita del campionato dovrà vedersela con il Frosinone sempre al Granillo.

Il calendario è favorevole, non tanto per le partite della Reggina che sono tutte impegnative, quanto per gli scontri diretti che vedranno impegnate le altre dirette concorrenti, tutte costrette a togliersi punti a vicenda. Sabato, ad esempio, ci sono Venezia-Chievo e Lecce-Cittadella, e attenzione al Monza che è 4° in classifica ma in caduta libera e dovrà affrontare Salernitana, Lecce, Cosenza e Brescia.

Gli amaranto sono concentrati sulla partita di sabato a Cremona: una vittoria sul campo lombardo potrebbe valere moltissimo mentre in città monta la passione, con la speranza sempre più concreta che - visto il miglioramento della situazione Covid - gli stadi possano riaprire in anticipo, nella seconda metà di maggio, accogliendo i tifosi per le sfide dei playoff. La convinzione diffusa è che se la Reggina ce la farà ad entrare negli spareggi, non sarà soltanto una comparsa ma, anzi, potrebbe diventare la mina vagante, proprio per quanto dimostrato sul campo negli ultimi mesi contro tutte le altre big del torneo.

In panchina c'è il tecnico Baroni, che sa già come si fa a vincere i playoff: nel 2017 c'è riuscito portando in serie A il Benevento dopo un 5° posto in campionato, battendo lo Spezia nel turno preliminare, il Perugia in semifinale e infine il Carpi in finale. Pochi giorni fa in conferenza stampa ha parlato di Jérémy Ménez, l'asso francese che con la maglia della Reggina ha siglato 3 gol e fornito 2 assist nelle 16 partite in cui ha giocato. Frenato dagli infortuni, adesso sta meglio. "Un giocatore così bravo non l'ho mai allenato" ha detto Baroni, e proprio Ménez potrebbe rivelarsi decisivo nel finale di stagione. Insieme a Denis, è il più esperto del gruppo e la speranza dei tifosi è che venga fuori proprio nel momento decisivo.

Affinchè la Reggina torni nell'olimpo del calcio italiano 12 anni dopo l'ultima volta, più rapidamente di ogni miglior aspettativa anche per il Presidente Luca Gallo, che intanto ha in mente di riqualificare il Granillo ammodernandolo con le più confortevoli e moderne tecnologie proprio in vista della prossima stagione. A prescindere dalla categoria, o forse no. Forse, con le idee già ben chiare sul campionato che il patron vuole disputare il prossimo anno. Lassù con i migliori.