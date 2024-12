Salernitana, risoluzione contrattuale per Colantuono: il comunicato

Stefano Colantuono non è più l'allenatore della Salernitana . E' arrivata l'ufficialità della risoluzione del contratto tra il tecnico romano e il club campano. Una decisione presa dopo la sconfitta contro il Catanzaro , che ha fatto sprofondare la squadra al diciottesimo posto in classifica in Serie B. Nelle sette partite in cui ha guidato la Salernitana, Colantuono ha collezionato quattro sconfitte, due pareggi e una sola vittoria.

Risoluzione per Colantuono: il comunicato

In seguito, il comunicato della Salernitana: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver interrotto consensualmente in data odierna il rapporto di lavoro con il signor Stefano Colantuono, che sarebbe scaduto naturalmente il 30 giugno 2025.

La proprietà e la dirigenza desiderano ringraziare il mister per la dedizione, la professionalità, la disponibilità e l’attaccamento alla causa dimostrati in questi anni sia come responsabile del settore giovanile, sia come allenatore della prima squadra in frangenti particolarmente complicati. La società granata augura a Stefano Colantuono il meglio per il suo futuro personale e professionale".

Inoltre, sono state riportate le dichiarazioni dello stesso Colantuono: “Ho maturato questa decisione in primis per il bene della Salernitana, dopo aver accettato questo incarico un mese e mezzo fa con grandi motivazioni. Con la società immaginavamo già di dover fare un punto della situazione alla fine del girone d’andata. Tutti speravamo che le cose potessero migliorare. Purtroppo non c’è stata la svolta attesa. Dunque, per il rapporto che mi lega alla proprietà, alla dirigenza e a questa città alla quale mi sento profondamente legato, ho preferito fare un passo indietro, al fine di consentire al club di riprogrammare il girone di ritorno in modo diverso”.