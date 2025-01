Salernitana, ufficiale l'esonero di Petrachi: il comunicato

Continua la rivoluzione in casa Salernitana : dopo l'annuncio della risoluzione di Colantuono , arriva l'esonero di Gianluca Petrachi .

Salernitana, Petrachi esonerato: il comunicato

Questo il comunicato del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico il direttore sportivo Gianluca Petrachi. A lui un ringraziamento per il lavoro svolto". L'ex Roma era arrivato a Salerno lo scorso giugno firmando un biennale. Per il nuovo allenatore avanza il nome di Breda, bandiera da giocatore dei campani e nome graditissimo alla piazza. Con lui, a meno di ribaltoni dell'ultimo minuto, dovrebbe arrivare Marco Valentini come direttore generale.