Salernitana, tutto a Bari: ecco i veterani per la salvezza

Circa 650 presenze in tre in serie A, esperienza e carisma al servizio della squadra. Ferrari, Soriano e Verde: la Salernitana si aggrappa ai senatori del gruppo per provare a salvarsi. Da qualche settimana le prestazioni di Ferrari sono migliorate. Con l’ingresso di Verde e Soriano nell’undici iniziale, inoltre, la squadra ha più equilibrio e maggiore pericolosità. La vittoria col Modena, importantissima, ha consentito ai granata di restare sul treno salvezza, ma il percorso resta molto difficile. Le dirette concorrenti non mollano (vedi Frosinone e Sudtirol), mentre Cittadella e Mantova accusano una flessione (3 sconfitte nelle ultime 5 giornate).

Salernitana, tutto a Bari: servono punti per la salvezza

Da ieri la Salernitana prepara la trasferta di Bari, dove troverà una squadra in salute, che ha messo in seria difficoltà il Sassuolo. Nelle restanti nove giornate la formazione di Breda dovrà sostenere 5 trasferte. Dunque, proprio lontano dall’Arechi i campani si giocheranno la salvezza. Serve un colpo esterno, servono punti anche su campi difficili. E Bari è sicuramente uno di questi. Proprio l’esperienza di Ferrari, Soriano e Verde potrebbe fare la differenza in questa fase finale della stagione, nella quale conteranno nervi saldi e capacità di leggere bene i momenti di ogni singola partita. Dopo la trasferta a Bari la Salernitana ospiterà il Palermo, poi andrà al Menti per il derby con la Juve Stabia. Insomma, ora bisogna provare a fare punti contro tutti, cercando anche di rischiare qualcosa in più senza smarrire l’equilibrio. Fin qui la compagine di Breda ha ottenuto un solo successo esterno, a Palermo il 6 ottobre scorso (0-1), ed ha conquistato appena 7 punti in trasferta in 14 partite (lo score peggiore della B in condominio con la Carrarese).