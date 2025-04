Salernitana, Breda esonerato: Pasquale Marino è il nuovo allenatore

Salernitana, nuovo cambio in panchina: Pasquale Marino è il sostituto di Breda

La Salernitana vuole fare di tutto per centrare l'obiettivo salvezza. Nonostante le dichiarazioni rilasciate dal ds granata Valentini, che aveva allontanato l'ipotesi di un esonero per Roberto Breda, il presidente Iervolino ha deciso di dare l'ennesima svolta della stagione e di ingaggiare Pasquale Marino per le ultime partite del campionato regolare. Cinque scontri diretti in questo rush finale, per un tecnico che proverà a risollevare le sorti di una Salernitana penultima in classifica, con soli 30 punti all'attivo. Campani a -2 dalla zona playout e a cinque lunghezze dalla salvezza diretta, attualmente rappresentata da Cittadella e Sudtirol. E il prossimo impegno sarà proprio contro i bolzanini all'Arechi di Salerno, sabato 12 aprile alle ore 15.

Ufficiale l'esonero di Roberto Breda: il comunicato della Salernitana

"L’U.S. Salernitana 1919 - si legge nella nota ufficiale dimessa dal club granata - comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Roberto Breda. La proprietà e la dirigenza desiderano ringraziare sinceramente il tecnico per l’impegno massimo, la professionalità e l’attaccamento al club granata quotidianamente dimostrati nel corso del suo lavoro in questi mesi, augurandogli il meglio per il suo futuro personale e professionale".