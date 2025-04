La Salernitana cambia: salta Breda, c'è Marino

SALERNO - Sono da poco passate le 17,30 quando Pasquale Marino , a bordo della BMW guidata dal ds Valentini, arriva al centro sportivo Mary Rosy. L’auto s’infila direttamente all’interno, senza concedere qualche immagine ravvicinata agli operatori televisivi ed ai cronisti presenti lì dalle 14. Quattro ore prima da quel cancello era invece uscito Roberto Breda , che aveva appreso telefonicamente di essere stato esonerato insieme al suo vice Melidona, mentre stava preparando l’allenamento previsto per le 15. Seduta di lavoro posticipata alle 17,30, in attesa del nuovo allenatore, che sarà coadiuvato dal vice Massimo Mezzini. Marino ha firmato fino al 30 giugno prossimo. Proverà lui a salvare la Salernitana . Una scelta ponderata, valutata e poi concretizzatasi nella tarda mattinata di ieri. La società fa filtrare che anche il ds Valentini, che fino a sabato sera aveva difeso a spada tratta Breda ritenendo inutile e potenzialmente improduttivo l’ingaggio di un altro allenatore, abbia poi in qualche modo condiviso la scelta. Il patron Iervolino e l’ad Milan avevano cominciato a riflettere subito dopo la sconfitta nel derby di Castellammare. Tra i nomi sondati anche quello di Iachini.

La Salernitana va all’attacco

Alla fine, si è andati su Marino, che predilige un calcio più offensivo e che ha accettato un contratto fino a giugno, probabilmente con opzione in caso di salvezza. Il 62enne di Marsala, che da calciatore ha giocato per tre stagioni nella Battipagliese (tra il 1989 ed il 1992), è reduce da tre esoneri di fila: a Bari la scorsa stagione, a Crotone nella stagione 2021-2022 ed alla Spal nel campionato di B 2020-2021. Ha bisogno di rilanciarsi e la salvezza con la Salernitana potrebbe essere una buona occasione. Predilige il 4-3-3, ma potrebbe anche giocare col 3-4-3. Tra i cadetti vanta 330 panchine con Arezzo, Catania, Pescara, Vicenza, Frosinone, Brescia, Spezia, Empoli, Spal, Crotone e Bari. Per lui anche 189 partite in A. Confermati tutti gli altri membri dello staff tecnico. Marino, che ieri ha ovviamente parlato con il gruppo, sarà presentato venerdì prima della gara col Sudtirol, che è già da dentro o fuori per la Salernitana. Previsto un premio in caso di salvezza, non il rinnovo automatico del contratto.

Salernitana, una scossa per la salvezza

Al di là dell’aspetto tattico, conterà la scossa che Pasquale Marino riuscirà eventualmente a dare alla squadra, che non ha continuità ma che deve trovarla nei cinque scontri diretti a disposizione. Breda non è riuscito a dare la svolta (12 punti in altrettante gare), poco aiutato da un mercato che non ha rinforzato adeguatamente la Salernitana e che già in estate era stato lacunoso. Si chiude male, quindi, la seconda parentesi dell’ex capitano sulla panchina granata. Evitargli di andare ieri mattina al Mary Rosy sarebbe stato un atto di riguardo dovuto ad una bandiera del calcio salernitano. Ma tutto si è deciso proprio ieri mattina, mentre Breda, come sua abitudine, era già al centro sportivo. Contro il Sudtirol rientrerà Amatucci. Ieri era assente Soriano, diventato papà per la terza volta.