Salernitana, la carica di Iervolino: cos'ha fatto il presidente prima del Sudtirol

Le scelte del nuovo tecnico

Al di là dell’assetto, non ci saranno stravolgimenti. Senza lo squalificato Njoh e l’infortunato Bronn, Marino ha convocato 23 giocatori lasciando fuori Jaroszynski, Braaf, Simy e Wlodarczyk. «Dobbiamo portare avanti - spiega - chi ha giocato di più. Non chi da 3 mesi non gioca. Non c’è tempo per esperimenti. Ho dei dubbi. Si prospetta una gara di grande intensità. L’approccio agli allenamenti è stato positivo e nel gruppo c’è una buona comunicazione. Fondamentale partire col piede giusto». Stojanovic o Ghiglione a destra, Corazza a sinistra, Amatucci torna play a centrocampo, Verde e Tongya affiancheranno Cerri in avanti. «Quando ho visto l’organico della Salernitana, ho accettato perché ci credo. Non è inferiore a quello delle altre squadre che sono in lotta per non retrocedere. Mi è stata proposta anche l’opzione di rinnovo in caso di salvezza, ma ho rifiutato. Raggiunto l’obiettivo, vedremo. I tifosi? La squadra ha bisogno del pubblico. Non è tempo per fare processi, ma di stare compatti».