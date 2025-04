La salvezza subito: Salernitana compatta

SALERNO - Proprietà, tifosi e città: tutti vicini alla Salernitana per questa volata salvezza . Danilo Iervolino, sabato scorso all’Arechi, è in costante contatto con la squadra, che vuole sentire la carica del patron alla vigilia di ogni gara. Iervolino potrebbe essere anche a La Spezia , deciderà all’ultimo. La scaramanzia nel calcio è un fattore non trascurabile a tutte le latitudini. Ma ciò che conta è, soprattutto, che Iervolino sia vicino più che mai alla sua squadra , con l’ amministratore delegato Milan e con tutti gli altri dirigenti. L’azionista granata di riferimento vuole assolutamente la salvezza ed ha promesso un premio di ben tre milioni di euro .

Salernitana, la carica dei mille

I tifosi, come sempre, saranno tantissimi. Al Picco almeno 1.000 sostenitori granata affolleranno il settore ospiti. In città ci si prepara a seguire la partita come se fosse una finale. Ormai saranno tutte così d’ora in poi. A Londra sono tanti i salernitani che fanno parte del ”Londra Granata – Salernitana Supporters” e che si ritrovano a tifare insieme dinanzi alla tv. Molti salernitani che risiedono all’estero hanno già fatto il biglietto per la partita di domenica col Mantova.

Salernitana, Hrustic pronto

Ma ora bisogna prima pensare allo Spezia. Marino non rischia Zuccon, ieri ancora a parte. L’ex Juve Stabia sarà disponibile per il match contro il Mantova. Ecco allora la prima novità di formazione in vista della gara di domani al Picco: a centrocampo ci sarà Hrustic accanto ad Amatucci. L’australiano, infatti, dovrebbe spuntarla su Tello, la cui prestazione contro il Cosenza non è stata impeccabile. Ma questa potrebbe non essere l’unica variazione. Domenica la B tornerà di nuovo in campo ed i granata ospiteranno il Mantova, altro scontro diretto da dentro o fuori. Impegni ravvicinati, ma anche ben sei diffidati: Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili, Stojanovic, Hrustic e Soriano. Il rischio squalifica è, dunque, alto e quindi potrebbe essere presa in considerazione qualche opzione alternativa per scongiurare squalifiche altrimenti pesantissime in vista delle ultime tre giornate, due delle quali scontri diretti in trasferta con Sampdoria e Cittadella.