Salernitana per la salvezza: l’Arechi pieno con 30mila tifosi

Ci saranno quasi 30mila spettatori per la gara d’andata dei play out contro il Frosinone. La capienza dell’Arechi è di 29.739 posti, compreso il settore ospiti, che può contenere 2.000 tifosi. Sulla presenza dei sostenitori ciociari si saprà oggi. Ieri, intanto, a Salerno è iniziata la caccia al biglietto. Ricevitorie prese d’assalto dai tifosi e Curva Sud già esaurita. Gli abbonati, il cui titolo d’ingresso è scaduto con la fine della regular season, possono usufruire del diritto di prelazione per l’acquisto del biglietto al costo simbolico di 1 euro più le commissioni di servizio Ticketone. Questa prelazione è valida fino alle 16 di domani solo in modalità digitale. Insomma, tutti i posti riservati agli abbonati saranno lasciati a loro disposizione per tutto il tempo della prelazione. Per tutti gli altri la vendita è già iniziata e i prezzi vanno dai 30 euro della Tribuna Rossa ai 5 della Curva. Ingresso gratuito a tutti gli under 14 fino a esaurimento scorte, per gli studenti e per gli allievi delle scuole calcio del territorio salernitano. Nessuno vuole perdersi questa partita. Già 16.000 i biglietti venduti. Al momento esauriti anche i tagliandi del settore Distinti, al pari della Curva Sud, in attesa del completamento delle procedure per richieste biglietti scuole/scuole calcio e della fine della prelazione abbonati.