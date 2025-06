Salernitana, ricorso respinto: confermato il playout contro la Sampdoria

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Salernitana contro il rinvio delle gare di playout del campionato di Serie B, inizialmente previste per il 19 e 26 maggio e ora in programma per domenica 15 e venerdì 20 giugno. Il club campano si era opposto alla decisione della Lega Serie B dopo il provvedimento che ha portato alla retrocessione del Brescia e la salvezza diretta del Frosinone. Una situazione che aveva fatto mobilitare gli stati generali del club e la politica campana.