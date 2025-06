Salernitana, diversi giocatori ricoverati per intossicazione alimentare: chiesto il rinvio dei playout

Notte da incubo per 16 tesserati della Salernitana, di cui almeno 10 calciatori, che hanno avvertito sintomi riconducibili ad una intossicazione alimentare sul volo di rientro da Genova e Salerno. Ai tesserati era stato dato un cestino da viaggio, come da prassi, dall'hotel di Genova dove avevano alloggiato prima della gara persa 2-0 al Ferraris contro la Sampdoria. I tesserati, all'arrivo a Salerno, sono stati portati negli ospedali di Salerno e Battipaglia dalle ambulanze del 118. Molti sarebbero già stati dimessi. La Salernitana, che avrebbe dovuto allenarsi già questa mattina, avrebbe chiesto il rinvio della gara di ritorno dei play out in programma venerdì a Salerno.