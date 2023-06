Pirlo alla Samp: "Cresciuto con il mito di Vialli e Mancini, sarà come allenare in Serie A"

Andrea Pirlo ha parlato nella prima conferenza stampa come allenatore della Sampdoria . L'ex tecnico della Juventus, reduce dall'esperienza in Turchia, guiderà il club blucerchiato nella prossima stagione in Serie B .

Pirlo: "Sono cresciuto con il mito della Sampdoria"

L'ex centrocampista si è presentato così ai suoi nuovi tifosi: "Devo ringraziare il presidente e la proprietà che mi hanno dato questa grande opportunità. Allenare la Sampdoria è come allenare una squadra di Serie A, ho scelto con il cuore. Sono cresciuto con il mito della Sampdoria dello scudetto di Vialli e Mancini, giocare a Marassi era sempre un piacere. La mia prima partita da allenatore fu proprio contro la Samp di Ranieri".

Pirlo: "Ero partito ad altissimi livelli"

L'allenatore ha poi parlato così del suo percorso e dei prossimi obiettivi: "Quando ho iniziato a fare questo lavoro ho avuto la fortuna di partire da altissimi livelli. Sono andato in Turchia per ricominciare dal basso. Ora sono molto più esperto e consapevole. Questa sarà una grande opportunità perchè considero la Sampdoria come una grande squadra, anche se in Serie B c'è un progetto. Dobbiamo lottare al 100% perchè la Sampdoria torni al massimo splendore. La Serie A senza passare dai playoff deve essere il nostro sogno".

"Quagliarella è un amico, deciderà la società"

Pirlo si è anche espresso sul futuro di Fabio Quagliarella: "Siamo amici, il nostro rapporto è buono fin dai tempi della Juve. Dipende da cosa deciderà la società, ora voglio solo pensare a lavorare giorno dopo giorno".