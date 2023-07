Quagliarella, addio alla Samp: il post social è da brividi

Fabio Quagliarella saluta ufficialmente la Sampdoria . Nella giornata di venerdì era arrivato il post social della Sampdoria dedicato al capitano ( clicca QUI per leggerlo ). Ci ha tenuto a dedicare una lettera alla squadra anche l'attaccante ex Juventus.

La lettera di Quagliarella

Queste le sue parole: "A volte anche le cose più belle finiscono, purtroppo siamo arrivati all’ultimo capitolo di questa lunga storia d’amore tra me e voi. Sapete che mi sarebbe piaciuto provare a riportare la Samp sul palcoscenico che merita, ma il legame che c’è con voi non finirà certo oggi. Farò sempre il tifo per la Samp che è una seconda casa e la mia porta resterà aperta. Sempre e per sempre dalla stessa parte ci troveremo".