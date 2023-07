Addio a Trevor Francis, ex attaccante inglese di Sampdoria e Atalanta

Lutto nel mondo del calcio, con la scomparsa di Trevor Francis. L'ex attaccante è morto all’età di 69 anni mentre si trovava in Spagna, sembra a causa di un infarto. Francis era stato colpito da un attacco di cuore già 12 anni fa e per questo gli venne applicato uno stent. FrancisUna leggenda del calcio con un totale di 293 presenze in carriera, 73 goal e due Coppe dei Campioni in bacheca con il Nottingham Forest.