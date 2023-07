Sampdoria, perquisita la sede: Ferrero indagato per le plusvalenze con la Juve

La Sampdoria si appresta a cominciare la stagione in Serie B ripartendo da una nuova proprietà e un nuovo presidente, ma i trascorsi della vecchia gestione sembrano aver lasciato ancora delle tracce. Massimo Ferrero e gli ex vertici dei blucerchiati sono coinvolti in un'indagine da parte della Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta per falso in bilancio , truffa allo Stato e malversazione . Le forze del nucleo di polizia economico finanziario hanno perquisito la sede di Genova, con l'accusa al club di aver falsato i bilanci in occasione di alcune operazioni di compravendita con la Juve .

Perquisita la sede della Sampdoria

L'indagine della Guardia di Finanza ai danni della vecchia gestione della Sampdoria coinvolge Antonio Romei e Alberto Bosco. L'accusa riguarderebbe alcune operazioni di compravendite risalenti al 2019 e al 2020 tra i blucerchiati e la Juve, volte a creare plusvalenze fittizie. In particolare, si indaga su alcuni trasferimenti chiave come quello di Emil Audero dalla Juve alla Samp, insieme a quelli di Daouda Peeters e Erasmo Mulè, che nel 2019 hanno seguito il percorso inverso. Per quanto riguarda il 2020, sono prese in esame le operazioni che coinvolgono Nicolò Francofonte, Matteo Stoppa, Erik Gerbi e Giacomo Vrioni. La procura contesta la gestione dei bilanci della Sampdoria, che avrebbero guadagnato un maggiore valore patrimoniale, oltre alla truffa per l'ottenimento di erogazioni pubbliche relativi ad alcuni finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, che la Sampdoria avrebbe percepito tra il 2020 e il 2021. Per ultimo, gli inquirenti hanno messo nel mirino i finanziamenti ottenuti dalla vecchia proprietà blucerchiata per riqualificare il centro sportivo di Bogliasco.