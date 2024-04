Il problema dei 3 corpi, l'autore rivela: "Fu la Sampdoria a ispirarmi"

Cosa hanno a che fare la Sampdoria e la serie cult in onda su Netflix 'Il problema dei 3 corpi ' ? Apparentemente niente, in realtà, molto probabilmente, senza il club blucerchiato la trilogia di romanzi 'Memoria del passato della Terra' di Liu Cixin non sarebbe mai esistita.

Cixin: "Una partita di calcio mi ha ispirato"

A rivelarlo è proprio l'autore cinese che parla di come sia stata proprio un'amichevole tra la nazionale della Cina e la Sampdoria, disputata allo Stadio dei Lavoratori di Pechino, a ispirarlo nel lontano 1994. Liu Cixin non poteva permettersi dei posti in prima fila e dal suo posto vedeva i giocatori così da lontano da percepirli come dei puntini. "Una partita di calcio mi ha ispirato. È stata la prima partita in un grande stadio a cui abbia mai assistito: una partita tra la nazionale cinese e l’italiana U.C. Sampdoria allo Stadio dei Lavoratori di Pechino", ha affermato Cixin all’interno del blog di John Scalzi.

"Dal mio posto vedevo i giocatori come puntini"

"All’epoca avevo appena iniziato il mio lavoro e tutto ciò che potevo permettermi era uno dei posti economici dell’ultima fila. Da quella distanza, i complicati movimenti tecnici eseguiti dai giocatori in campo venivano filtrati, lasciando dietro di sé solo una matrice mobile di 23 punti, uno dei quali era il pallone". Prosegue l'autore cinese: "Mi sono pentito di non aver portato con me il binocolo, ma mi sono anche reso conto che l’eliminazione dei dettagli rivelava la chiara struttura matematica del gioco. ‘È proprio come per le stelle’, mi resi conto. Le distanze interstellari nascondevano e rendevano inaccessibili le complessità interne di ogni civiltà. Agli occhi di osservatori come noi, le civiltà extraterrestri appaiono solo come punti di luce”, queste le parole di Cixin che deve quindi tantissimo a quella Sampdoria allenata da Eriksson che ha ispirato di fatto la sua carriera lavorativa.