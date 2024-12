Sampdoria, altro cambio in panchina: dopo Pirlo, esonerato anche Sottil

Altro esonero in casa Sampdoria: dopo quello di Pirlo, infatti, è arrivato anche quello di Sottil. Per il tecnico, subentrato proprio all'ex calciatore della Juventus, è stata decisiva la sconfitta per 5-1 contro il Sassuolo, in cui i blucerchiati sono appena sopra la zona playout e non vincono dallo scorso 27 ottobre. Tra poco più di una settimana, il 18 dicembre, il club ligure affronterà la Roma negli ottavi di Coppa Italia.