Olly va a vedere la Samp e tutto lo stadio canta la sua canzone: la reazione è clamorosa

Avere poco più di 20 anni, vincere Sanremo e, neppure una settimana dopo, vedere il tuo stadio, quello dove sei sempre andato a tifare, cantare a squarciagola la tua canzone con tanto di striscione in gradinata. Serata di forti emozioni per Olly che ieri era a Marassi per la sfida tra Sampdoria e Sassuolo : prima della partita tutto lo stadio ha cantato "Balorda nostalgia", la canzone con cui ha vinto Sanremo e lui si è commosso. La reazione, neanche a dirlo, ha fatto immediatamente il giro dei social ed è diventata virale. Olly stesso ha cantato, si è asciugato le lacrime, ha sorriso e mostrato la sciarpa, prima di ringraziare tutti al microfono.

Olly vince Sanremo, l'omaggio della Sampdoria

Non solo: mentre la Samp come società gli riservava tutti gli onori del caso, la gradinata doriana esponeva lo striscione: "Ma come te lo devo dire, 'sta vita non è vita senza te", citando uno dei versi più celebri della sua canzone. Olly ha ringraziato dal vivo e su Instagram scrivendo: "Inspiegabile, grazie". E giù, ancora, lacrime.