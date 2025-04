La BBC racconta il dramma della Sampdoria: perché l'articolo è diventato virale

La possibile retrocessione della Sampdoria in Lega Pro spaventa il mondo del calcio. L'ultima sconfitta contro il Frosinone condanna i blucerchiati al terzultimo posto in classifica , in piena zona retrocessione a sette giornate dalla fine. Una situazione clamorosa, di cui si parla tanto negli ambienti del calcio. Così tanto che persino in Inghilterra se ne è occupata la BBC. E l'articolo, in poco tempo, è diventato virale.

"Sampdoria, retrocessione impensabile", l'articolo della BBC è virale

"Un castello di carte: la Sampdoria rischia una retrocessione impensabile", il titolo dell'articolo che ripercorre la leggendaria storia del club blucerchiato fino ad arrivare al presente e alla drammatica situazione in classifica. "Il club affronta la minaccia di una retrocessione in terza serie. Dove è andato tutto storto?", si legge nel pezzo che poi racconta i trionfi della Sampdoria soffermandosi sul decennio tra il 1984 e il 1994, con sei titoli e giocatori celebri come Mancini e Vialli. L'articolo racconta poi le ultime annate in Serie A, il rischio bancarotta e poi la Serie B: "Scendere adesso in Serie C è impensabile dopo tutti gli sforzi fatti per tenere vivo il club". L'articolo è diventato presto virale tra i tifosi inglesi e anche italiani. Perché quella Sampdoria riporta a un calcio che non c'è più e la foto di Vialli e Mancini, con la loro maglia blucerchiata in home page, è lì a ricordarcelo.