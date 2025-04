Svolta Sampdoria, panchina a Evani. Mancini non ci sarà

Giornata turbolenta in casa Sampdoria dopo la seconda sconfitta consecutiva in campionato nel derby contro lo Spezia . I blucerchiati rischiano la retrocessione in Serie C : terzultimo posto in classifica e la "cura" Semplici che non ha fatto per niente effetto. Il club ligure si prepara ad accogliere il quarto allenatore stagionale, Alberico Evani . L'ex Milan ha giocato per quattro anni con la maglia della Samp, dal '93 al '97, e torna in panchina dopo l'esperienza da vice di Mancini con la Nazionale italiana. Scelta dei blucerchiati che si è basata proprio su un consiglio dell'ex ct, che però sui social ha smentito duramente tutte le voci che lo davano come nuovo allenatore della squadra.

Evani nuovo allenatore della Samp. La smentita di Mancini sui social

Con una storia su Instagram, Mancini ha lanciato un messaggio breve e conciso: "Prima di scrivere cose totalmente inventate, e lo so che fate fatica, pensate. Grazie". Poche parole di una durezza necessaria vista la situazione che sta attraversando la "sua" Sampdoria. Mancini dunque non farà parte del nuovo corso, nè in panchina e nè in ruoli dirigenziali, nonostante le voci che lo vedevano anche come direttore tecnico. Ci saranno comunque altre due figure importantissime del periodo d'oro del club. Evani, come detto, sarà l'allenatore e al suo fianco come vice ci sarà Attilio Lombardo. Oltre duecento presenze con la Samp, uno scudetto, due Coppa Italia e una Coppa delle Coppe, era stato assistente tecnico della Nazionale con Mancini ct ed Evani vice. Dopo una breve parentesi con la Nazionale U20, ha seguito Mancini in Arabia Saudita e ora torna sulla sponda blucerchiata di Genova con una sola missione: salvare la Samp.

Samp, esonerati Semplici e Accardi: il comunicato

In attesa dell'ufficialità degli arrivi di Evani e Lombardo, la Sampdoria ha comunicato l'esonero di Semplici e del responsabile dell'area tecnica Accardi: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver interrotto i rapporti professionali con il responsabile dell’Area Tecnica Pietro Accardi e con il suo collaboratore Giuseppe Colucci. La società li ringrazia per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nel corso della stagione e augura loro le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere. Nel contempo l’U.C. Sampdoria rende noto di aver sollevato dall’incarico l’allenatore responsabile della prima squadra Leonardo Semplici. Al tecnico e ai componenti del suo staff – Andrea Consumi, Alessio Aliboni, Rossano Casoni e Yuri Fabbrizzi – vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club".