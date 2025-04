Sampdoria, Manfredi sul ruolo di Mancini: "La sua presenza si farà sentire"

"Adesso dobbiamo lavorare, abbiamo perso tante occasioni per dimostrare che cos’è la Sampdoria ". Così Matteo Manfredi , presidente del club blucerchiato, a Sky Sport. Parlando del nuovo corso della Samp, nel quale l'ex ct della Nazionale e leggenda della Doria, Roberto Mancini , avrà un ruolo da consulente, Manfredi ha aggiunto e spiegato: "Mancini mi è stato vicino dall’inizio di questa avventura. Qundi, soprattutto nei momenti di difficoltà. Non c’è stato bisogno di convincere nessuno. Roberto è al nostro fianco e sicuramente ci aiuterà, assieme a tutto lo staff, a risalire la china".

Sampdoria, Manfredi: "Il ruolo di Mancini non è formale"

Direttamente da Bogliasco, Manfredi ha concluso:"Il ruolo di Mancini non è un ruolo formale, gli amici non devono essere sempre presenti ma, sicuramente, la presenza sarà assidua e si farà sentire. Quando arriverà? Ci stiamo ragionando in queste ore, tumultuose per tutti. Abbiamo dovuto correre ai ripari. Siamo tutti stanchissimi, ma non vediamo l’ora di iniziare a lavorare".

Samp in lotta per non retrocedere in Serie C

La Sampdoria, terzultima in classifica in Serie B in condominio con la Reggiana, a quota 32 punti (2 in meno del Brescia quintultimo e 3 di Sudtirol e Cittadella, in zona salvezza), ha affidato a Evani la panchina e la missione di evitare la retrocessione in Serie C.