Samp, Roberto Mancini a Bogliasco: "Sono il primo tifoso"

Inizia la rivoluzione della Sampdoria con l'obiettivo salvezza: ieri l'arrivo del nuovo allenatore Alberico Evani e del suo vice Attilio Lombardo , oggi a Bogliasco c'è anche Roberto Mancini . Il presidente e proprietario del club Matteo Manfredi ha spiegato che l'ex ct della Nazionale italiana non avrà nessun ruolo ufficiale all'interno della società , ma ha grande voglia di dare una mano da amico: "Mi è stato vicino dall’inizio di questa avventura. Quindi, soprattutto nei momenti di difficoltà. Non c’è stato bisogno di convincere nessuno. Roberto è al nostro fianco e sicuramente ci aiuterà, assieme a tutto lo staff, a risalire la china".

Mancini arriva a Boglisco: "Spero che la Samp possa risolvere i suoi problemi"

Come fatto quando le voci di un suo possibile ingresso in società stavano girando, Mancini ha usato i social per chiarire la sua posizione: "Sono a smentire le informazioni emerse negli ultimi giorni di un mio ruolo di consulente o consigliere o head of performance della Sampdoria. Sono il primo tifoso e spero che possa risolvere i suoi problemi. Spero di tornare al più presto al mio lavoro di allenatore". Mancini è arrivato a Boglisco durante la seduta d'allenamento mattutina guidata da Evani e Lombardo. Nel pomeriggio è atteso al centro sportivo anche Manfredi. Il nuovo corso dei blucerchiati partirà da Marassi con la sfida in programma sabato 12 alle 17:15 contro il Cittadella.