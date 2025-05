Sampdoria retrocessa, la squadra rientra all'alba per evitare i tifosi. Gravina: "Risalirà presto"

La Sampdoria è retrocessa per la prima volta nella sua storia in Serie C, dopo il pareggio contro la Juve Stabia. Un duro colpo per i tifosi, tanto che la squadra è rientrata a Genova all’alba per evitare scontri. Il pullman ha lasciato lo stadio di Castellammare di Stabia dopo la mezzanotte, con scorta della polizia.