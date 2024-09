Sassuolo, presentata la terza maglia ufficiale: a cosa si ispira

Il Sassuolo presenta la terza maglia ufficiale targata PUMA

PUMA e U.S. Sassuolo Calcio presentano oggi il nuovo Third Kit che sarà indossato dalle squadre maschili e giovanili nella stagione calcistica 2024/2025.

Ispirata dall’orgoglioso motto FOREVER. PROUD. la nuova maglia Third vuole essere un capo di stile, un pezzo unico nel guardaroba da indossare con fierezza nella quotidianità grazie al suo colletto a girocollo. Il kit è contraddistinto da uno speciale pattern Fast Diamonds nella colorway Puma Navy e Ignite Blue che impreziosisce la parte frontale. Completano il kit pantaloncini e calzettoni nella colorway Ignite Blue.

Queste tonalità sono un omaggio al main sponsor Mapei, il cui colore simbolo è il blu, e il pattern richiama le ceramiche che dal 1741 rendono il distretto ceramico di Sassuolo tra i più famosi al mondo. Ed è proprio dal Cersaie, il più importante appuntamento internazionale dedicato alla ceramica che il Sassuolo svela al pubblico il Third Kit alla presenza di Veronica e Marco Squinzi, in rappresentanza della proprietà del club.

Il motto FOREVER. PROUD. vuole essere un’esortazione, una vera spinta di orgoglio e motivazione per i giocatori e i tifosi che dovranno rimanere uniti durante tutta la durata della nuova stagione per ottenere insieme un unico obiettivo: raggiungere la vetta della classifica e il miglior risultato possibile per riportare Sassuolo nella massima serie.

La nuova maglia Third dell’U.S. Sassuolo Calcio, dalla vestibilità regular, combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l'avanzata tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL, un sistema di gestione dell'umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea. Ideale sia per la partita che per l'uso quotidiano, la maglia è realizzata con l'innovativa recycling technology RE:FIBRE di PUMA e contiene almeno il 95% di rifiuti tessili riciclati. La maglia è tanto una dichiarazione di moda quanto una maglia per performance d'élite.

Il nuovo Third Kit dell’U.S. Sassuolo Calcio è disponibile, a partire da oggi, online sul sito ufficiale del club http://www.store.sassuolocalcio.it/, presso il Sassuolo Official Store e in selezionati football retailer.

Il nuovo kit del Sassuolo: dettagli, descrizione e a cosa si ispira

La maglia prende ispirazione dalle ceramiche e dalle piastrelle tradizionali dell’area della città di Sassuolo, conosciuta mondialmente per queste eccellenze.

Il distretto della ceramica di Sassuolo è stato stabilito ufficialmente del 1741, con la prima azienda finanziata dal duca Francesco III d’Este, ed è ora il migliore in Italia e uno dei più famosi in tutto il mondo per le ceramiche di alta qualità.

Come prova dell’elevatissima qualità dei nostri prodotti, circa l’80% di ciò che viene prodotto in questa area viene esportato all’estero: nel 2023 sono stati prodotti 373,7 milioni di metri quadrati di piastrelle nel distretto di Sassuolo, e 284,8 di questi sono stati acquistati da stranieri.

Mapei, proprietaria e main sponsor del Sassuolo, è stata fondata nel 1937 ed è diventata rapidamente pioniera nel settore. È proprio durante il Cersaie – il più importante appuntamento internazionale dedicato alla ceramica – che il Sassuolo Calcio e Mapei svelano il Third Kit alla presenza di Veronica e Marco Squinzi, in rappresentanza della proprietà del club. Questa scelta è morata a rendere ancora più forte e profondo il legame tra il nostro club e la lunga tradizione di ceramiche della città di Sassuolo.

La maglia punta ad imitare il design che le piastrelle creano quando viste da differenti prospettive in uno speciale pattern Fast Diamonds, giocando con due diverse sfumature di blu (Puma Navy e Ignite Blue), il colore simbolo di Mapei.