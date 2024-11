Sassuolo, l'iniziativa contro la violenza di genere

SASSUOLO - Una splendida iniziativa per promuovere un progetto contro la violenza di genere. In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, il Sassuolo Calcio e l’Associazione “Non è Colpa Mia” uniscono le forze per lanciare una campagna di sensibilizzazione che mira a combattere la violenza di genere, affrontando il tema con un’attenzione particolare sia verso gli adolescenti che verso gli adulti.